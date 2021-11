Pedro Porro associado ao interesse do Real Madrid

O Real Madrid tem Pedro Porro, do Sporting, debaixo de olho, segundo avança, esta terça-feira, o jornal catalão "Mundo Deportivo".

O lateral-direito internacional espanhol, de 22 anos, que está no Sporting desde a última época, por empréstimo do Manchester City, é visto como boa opção para competir pelo onze do Real Madrid com Dani Carvajal.

O Sporting tem direito de preferência sobre Porro e opção de compra de 8,5 milhões de euros. Caso se apure para os oitavos de final da Liga dos Campeões - pode garantir isso já na quarta-feira, caso derrote o Borussia Dortmund, em Alvalade, por dois ou mais golos - receberá 9,6 milhões, que poderão ser invertidos na aquisição definitiva do espanhol.

Pedro Porro chegou ao Sporting no início da temporada passada. Em pouco menos de ano e meio, o lateral leva seis golos e cinco assistências em 52 jogos. O empréstimo termina no final da presente época.