Dembélé e Dest na convocatória do Barcelona para o Benfica

Ousmane Dembélé e Sergiño Dest, que estavam em dúvida, foram incluídos na convocatória do Barcelona para a receção ao Benfica, a contar para a quinta jornada do grupo E da Liga dos Campeões.

O avançado francês e o defesa norte-americano estavam a contas com problemas físicos, mas terão recuperado a tempo da partida. De fora ficaram Pedri, Agüero, Braithwaite, Ansu Fati e Sergi Roberto.

O Benfica está no terceiro lugar do grupo E, com quatro pontos, menos dois do que o Barcelona, segundo classificado. Uma derrota tira os encarnados da corrida ao apuramento para os oitavos de final.

O Barcelona-Benfica realiza-se às 20h00, em Camp Nou. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.

Convocatória do Barcelona:





Guarda-redes: Ter Stegen, Neto, Iñaki Peña;



Defesas: Ronald Araújo, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba, Umtiti, Lenglet, Óscar Mingueza, Dest, Balde;

Médios: Frenkie de Jong, Busquets, Nico González, Riqui Puig;

Avançados: Gavi, Depay, Coutinho, Dembélé, Demir e Luuk de Jong.