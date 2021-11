Southgate renova continua selecionador inglês até 2024

A Federação Inglesa anunciou, em comunicado, a renovação de contrato com o selecionador Gareth Southgate, assim como o seu adjunto Steve Holland.

Os novos vínculos são agora válidos por mais três anos, até dezembro de 2024.

Southgate assumiu a seleção inglesa no ifnal de 2016 e levou a seleção à meia-final do Mundial, em 2018 e à final do último Europeu, em 2021, que perdeu em casa, em Wembley, para a Itália.

A renovação de contrato implica que Southgate vai liderar a seleção no Mundial do Qatar e no Europeu 2024.