Sergi Roberto não recupera a tempo de defrontar o Benfica

Sergi Roberto não recupera a está fora do jogo entre o Barcelona e Benfica, na terça-feira.

A confirmação foi dada pelo clube catalão, em comunicado: "Sergi Roberto continua com desconforto na coxa direita e continua na lista médica".

O médio e lateral de 29 anos esteve no banco frente ao Espanhol, no fim-de-semana, mas volta ao departamento clínico.

Sergi Roberto, que termina contrato no fim da época, leva dois golos e uma assistência em 12 jogos esta temporada. O internacional espanhol fez toda a carreira no Barcelona até agpra, com 316 jogos disputados.

O Barcelona-Benfica é às 20h00. Jogo com relato nae acompanhamento ao minuto em. Se vencer ou empatar, o Benfica mantém possibilidade de apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Em caso de derrota, a equipa portuguesa decidirá com o Dínamo de Kiev, na última jornada, a qualificação para a Liga Europa