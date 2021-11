Pedri vence prémio "Golden Boy" de 2021

Pedri González é o "Golden Boy" de 2021. O médio-ofensivo do Barcelona recebeu a distinção, promovida pelo jornal italiano "Tuttosport", que visa reconhecer o melhor jogador sub-21 a atuar na Europa.

Pedri sucede ao avançado norueguês Haland, do Dortmund, que venceu em 2020, e bateu a concorrência de jogadores como Gavi, seu companheiro de equipa no Barça, Greenwood, do Manchester United, Bryan Gil, do Tottenham, Musiala, do Bayern Munique, Camavinga, do Real Madrid, e de Nuno Mendes, do PSG, que era o único português na lista final.

A recuperar de lesão, o jogador enviou mensagem de agradecimento ao "Tuttsport" e manifestou "orgulho" pelo reconhecimento. Pedri agradeceu, ainda, aos adeptos, aos seus companheiros de equipas no Barcelona, à seleção nacional, aos seus amigos e à família.

Formado no Las Palmas, Pedro foi contratado pelo Barcelona há duas épocas e estreou-se pelo clube na temporada passada, com 52 jogos, quatro golos e seis assistências. Esta época fez apenas quatro jogos, antes de se lesionar. A última partida que disputou foi na Luz com o Benfica, para a Liga dos Campeões.



O prémio "Golden Boy" foi atribuído, pela primeira vez, em 2003. Van der Vaart foi o primeiro vencedor. Renato Sanches e João Félix são os únicos jogadores portugueses que já receberam o troféu.