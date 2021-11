Cristiano Ronaldo nos 11 finalistas para o prémio "The Best"

Cristiano Ronaldo é o único português nos 11 finalistas para o prémio "The Best", que elege o melhor jogador da temporada para a FIFA.

O capitão da seleção nacional trocou a Juventus pelo Manchester United no verão. Na temporada passada, marcou 36 golos em 44 jogos disputados, tendo sido o melhor marcador do Europeu durante o verão, com cinco golos em quatro jogos.

No regresso aos "red devils", Ronaldo segue de pé quente, com nove golos e duas assistências em 13 jogos disputados.

Ronaldo está também nomeado para a Bola de Ouro, entregue pela "France Football". Para esse prémio, Bruno Fernandes e Rúben Dias estão também nomeados, mas ficaram de fora no "The Best".

Karim Benzema, Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Jorginho, N'Golo Kanté, Robert Lewandowski, Kylian Mbappé, Lionel Messi, Neymar e Mohamed Salah são os outros nomeados.

Cristiano Ronaldo venceu o The Best duas vezes na carreira, em 2016 e 2017, sendo que antes o prémio era entregue com a France Football, tendo vencido também em 2008, 2013 e 2014.

Os restantes prémios

Para o prémio de melhor jogadora do ano estão nomeadas, Stina Blackstenius, Aitana Bonmatí, Lucy Bronze, Magdalena Eriksson, Caroline Hansen, Pernille Harder, Jennifer Hermoso, Ji Soyun, Sam Kerr, vivianne Miedema, Alexia Putellas, Christine Sinclair e Ellen White.

Lluís Cortés, do Barcelona, Peter Gerhardsson, selecionador sueco, Emma Hayes, do Chelsea, Beverly Priestman, da seleção canadiana, e Sarina Wiegman, que trocou a seleção holandesa pela inglesa, são os nomeados para melhor treinador de futebol feminino.

No futebol masculino, Thomas Tuchel, Diego Simeone, Lionel Scaloni, Roberto Mancini, pep Guardiola, Hansi Flick e Antonio Conte são os treinadores nomeados.