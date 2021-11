Cristiano Ronaldo despede-se de Solskjaer, "um ser humano excecional"

“[Solskjaer] Era jogador quando vim para Old Trafford [2003], e é o meu treinador desde que voltei, mas, acima de tudo, Ole é um ser humano excecional. Desejo-lho o melhor que a vida tem para dar”, escreveu Ronaldo na sua conta na rede social Instagram, um dia depois da demissão do norueguês .

Solskjaer não resistiu à série de maus resultados e, em particular, à goleada sofrida, no sábado, o Watford (4-1). Michael Carrick assume o comando interino do Manchester United. O clube está no mercado por um treinador e, de acordo com a imprensa inglesa, Pochettino, do PSG, é o preferido.

A contratação do argentino, no entanto, não é um processo simples e há uma lista de outros treinadores candidatos, com Rúben Amorim, do Sporting, colocado como uma das possibilidades.