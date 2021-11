Carrick disponível para treinar o Manchester United "o tempo que for necessário"

Michael Carrick está disposto a treinar o Manchester United durante "o tempo que for necessário".

A lenda do clube e adjunto desde 2018 foi promovido a treinador de forma provisória, depois do despedimento de Ole Gunnar Solskjaer, no último domingo, depois da goleada sofrida em casa do Watford, por 4-1.

O antigo jogador foi promovido enquanto o Manchester United procura por um treinador interino que assuma funções até ao final da presente época.

"Estou pronto para ajudar durante quanto tempo for necessário. Depois volto para a minha função, assim que alguém seja contratado. Só passaram 24 horas e ainda não tive muito tempo para pensar a não ser no jogo de amanhã", disse.