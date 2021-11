Manchester United confirma despedimento de Solskjaer

O norueguês Ole Gunnar Solskjaer vai mesmo deixar de ser treinador do Manchester United. A confirmação chega neste domingo de manhã, através de comunicado publicado no site do clube.

“O Manchester United anuncia que Ole Gunnar Solskjaer deixou seu cargo de técnico. Ole sempre será uma lenda no Manchester United e é com pesar que chegamos a esta difícil decisão”, lê-se.

“Embora as últimas semanas tenham sido dececionantes, não devem obscurecer todo o trabalho que fez nos últimos três anos para reconstruir as bases para o sucesso de longo prazo.

Ole sai com nossos sinceros agradecimentos pelos esforços incansáveis como treinador, pelo que lhe desejamos o melhor para o futuro. O seu lugar na história do clube estará sempre garantido, não apenas como jogador, mas como um grande homem e um Treinador que nos proporcionou muitos momentos fantásticos. Será para sempre bem-vindo de volta a Old Trafford como parte da família do Manchester United”, prossegue a nota.

Até o novo treinador ser apresentado, os jogadores – onde se incluem Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot – serão orientados por Michael Carrick, que já fazia parte da equipa técnica.

Segundo o jornal britânico "The Times", na lista de possíveis substitutos de Solskjaer está o francês Zinedine Zidane, atualmente sem clube.

O Manchester United pretende ter o substituto de Solskjaer até ao final da temporada.

A notícia do despedimento de Ole Gunnar Solskjaer surge poucas horas depois da derrota do clube por 4-0, no sábado, frente ao Watford FC.