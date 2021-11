Bayern Munique coloca quatro não vacinados de quarentena

Quatro futebolistas do Bayern Munique que não estão vacinados foram colocados em quarentena, após terem estado em contacto com uma pessoa infetada com Covid-19, informou o clube bávaro, em comunicado.

Serge Gnabry, Jamal Musiala, o camaronês Eric Choupo-Moting e o francês Michael Cuisance são os atletas que vão cumprir isolamento, por terem "estado em contacto com um membro da equipa do Bayern que teve um teste positivo para o novo coronavírus", referem os campeões germânicos, no site oficial.

Os quatro jogadores, que estiveram presentes na partida de sexta-feira, diante do Augsburgo, para a Bundesliga, vão falhar os próximos compromissos dos bávaros, a começar já pela visita ao Dínamo Kiev, na terça-feira, a contar para o Grupo E da Liga dos Campeões, do qual também faz parte o Benfica.