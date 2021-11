Ajax goleia e recupera liderança

O Ajax, adversário do Sporting na Liga dos Campeões, recuperou a liderança da Liga holandesa de futebol, em igualdade com o PSV, ao golear por 5-0 na visita ao Waalwijk, em jogo da 13.ª jornada da prova.

O costa-marfinense Sebastien Haller inaugurou e fechou o marcador, aos 17 e 83 minutos, respetivamente, e isolou-se no topo dos melhores marcadores da Eredivisie, com nove golos, mais um do que uma dupla do Feyenoord, Brian Linssen e Guus Til.

Pelo meio, Steven Berghuis também assinou um 'bis', aos 42 e 57 minutos, e o jovem Jurrien Timber marcou pela segunda vez no campeonato, aos 74.

A formação de Amesterdão, que na quarta-feira joga no terreno do Besiktas, para a Liga dos Campeões, 'respondeu' à vitória do PSV na véspera e igualou o conjunto de Eindhoven no primeiro lugar, com 30 pontos, embora tenha vantagem sobre o rival.

O Ajax recebe o Sporting em 7 de dezembro, na derradeira ronda do Grupo C da Champions.