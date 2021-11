PSG ganha e Messi apanha Pelé

O PSG venceu o Nantes, por 3-1, em partida da jornada 14 da liga francesa. Destaque para o tento de Messi.

Os outros golos do campeão francês foram apontados por Mbappé, Appiah (na própria baliza).

O golo do astro argentino (o primeiro no campeonato francês) é o 767 da carreira em partidas oficiais. Com este golo, Messi iguala Pelé na lista de melhores marcadores de sempre. Na frente está Cristiano Ronaldo com 797.

Pelos visitantes descontou Randal Kolo Muani.

A vitória dos parisienses aconteceu, mesmo tendo a equipa ficado reduzida a 10 jogadores, após a expulsão de Navas, aos 65 minutos.

Com este triunfo, o PSG reforça liderança, com 37 pontos.