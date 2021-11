Bayern Munique perdeu na Bundesliga

O líder Bayern Munique foi surpreendido na visita ao “aflito” Augsburgo e somou a segunda derrota na Liga alemã de futebol, por 2-1, no jogo que abriu a 12.ª jornada da prova.

Em vésperas da deslocação ao terreno do Dinamo Kiev, o adversário do Benfica no Grupo E da Liga dos Campeões viu o adversário marcar por duas vezes na primeira parte, por intermédio de Mads Pedersen, aos 23 minutos, e André Hahn, aos 36.

Pouco depois, Robert Lewandowski reduziu o marcador, aos 38 minutos, e reforçou a liderança entre os melhores artilheiros da Bundesliga, com 14 golos, só que o Bayern revelar-se-ia incapaz de chegar, pelo menos, ao empate e acabaria por averbar o terceiro desaire na temporada, o segundo no campeonato.

A formação comandada por Julian Nagelsmann mantém-se no topo da classificação, com 28 pontos, mas poderá ver o Borussia Dortmund aproximar-se, caso o segundo colocado, com 24, vença o Estugarda, no sábado.

Já o Augsburgo saiu provisoriamente da zona de despromoção e ocupa a 15.ª posição, com 12 pontos.