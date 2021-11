O selecionador Óscar Tabárez foi demitido do comando técnico do Uruguai. Estava há 15 anos no cargo.

Apesar de saudar e reconhecer “os feitos desportivos”, a Federação reforça a necessidade de “obtenção de resultados”.

O Uruguai vem de uma derrota, 3-0, contra a Bolívia nas eliminatórias para o Mundial 2022 e está em sétimo lugar na classificação da fase de qualificação sul-americana.