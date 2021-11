Samaris é reforço do penúltimo classificado da liga holandesa

"Depois de um período maravilhoso em Portugal, estou ansioso por esta nova aventura e farei tudo o que estiver ao meu alcance para ser importante para a equipa", diz o grego, citado no site do clube.

Samaris é o grande nome do plante do Fortuna e o treinador, Sjoerd Ars, reconhece que a equipa "ganha qualidade" com a sua integração. "Normalmente, um jogador do calibre dele não é viável para nós. Felizmente, ele vem pelo aspeto desportivo e não financeiro", acrescenta.

Samaris fez nove jogos na temporada passada. O jogador rescindiu contrato com o Benfica no verão e estava livre.