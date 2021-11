Hulk fica no Atlético Mineiro até aos 37 anos

Hulk vai ficar no Atlético Mineiro até 2023, uma temporada mais do que o inicialmente previsto. O presidente do Atlético Mineiro confirma cláusula de opção do clube que será acionada para manter o jogador durante três épocas.

"Fizemos o contrato com o Hulk até o fim de 2022, tendo uma cláusula que, se ele jogar, pelo menos, 20 partidas, estaria renovado automaticamente até 2023. Então, entendemos que até o fim de 2023, o Hulk será jogador do Galo", explica Sérgio Coelho, à Web Rádio Galo.