Bayern de Munique-Barcelona poderá realizar-se sem público

O jogo entre Bayern de Munique e Barcelona, a contar para a sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, poderá realizar-se sem adeptos nas bancadas, devido às restrições anunciadas pelo governo da Alemanha para combater a pandemia da Covid-19.

O Executivo liderado por Angela Merkel decretou que a capacidade dos estádios não pode exceder os 25% de lotação. Por outro lado, o governo da Baviera pondera impor um recolher obrigatório a partir das 22h00.

Caso se concretize, este cenário impedirá a presença de público nas bancadas da Allianz Arena no dia 8 de dezembro, às 20h00.

Alemães e catalães integram o grupo E da Champions, juntamente com o Benfica. O Bayern, já apurado, lidera com 12 pontos. Em segundo, está o Barcelona, com seis. O Benfica é terceiro classificado, com quatro. Na última posição encontra-se o Dínamo de Kiev, com um ponto.

Na terça-feira, o Benfica visita o Barcelona, em Camp Nou, às 20h00, a contar para a quinta jornada. Jogo decisivo que terá relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.