A defesa dos Mendy que não são Benjamin Mendy

Benjamin Mendy, defesa esquerdo do Manchester City, está detido com várias acusações de violação e agressão sexual. Vários órgãos de comunicação têm feito confusão com Edouard Mendy, guarda-redes do Chelsea, e Ferland Mendy, lateral do Real Madrid.

Precisamente, o guarda-redes do clube inglês mostrou a sua indignação pelos enganos.

"Triste por ver que, em 2021, tanto em França como em Inglaterra, para alguns, as pessoas negras não têm nem nomes nem caras distintas. Estes 'erros' nas fotografias podem parecer anedóticos, mas são precisamente o oposto, muito simbólicos. Não é assim tão complicado diferenciar duas caras, ainda para mais quando a camisola do clube dá uma preciosa ajuda", escreveu.

A mensagem no Twitter, com vários “prints” de notícias, foi também partilhada por Ferland Mendy.

"Obrigado Edouard Mendy! Estamos em 2021! Parem. Vai levar algum tempo, mas vão acabar por respeitar-nos, quer queiram, quer não", escreveu o lateral francês.