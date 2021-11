Van Bronckhorst é o novo treinador do Rangers

O Rangers confirma a contratação do treinador Giovanni Van Bronckhorst para a vaga deixada em aberto por Steven Gerrard, que seguiu para o Aston Villa.

O antigo defesa-esquerdo vai orientar a terceira equipa na carreira, depois de ter sido treinador do Feyenoord e dos chineses do Guangzhou R&F.

“Estou radiante por voltar ao Rangers, agora como treinador. Estou ansioso por trabalhar com este plantel recheado de qualidade e mal posso esperar pelo reencontro com os adeptos nesta nova era no clube”, disse Van Bronckhorst.

O neerlandês atuou como jogador no Rangers entre 1998 e 2001.