Palmeiras de Abel volta a perder e fica mais longe do "top-2"

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, viu o segundo lugar do Brasileirão ficar ainda mais difícil, na madrugada desta quinta-feira, ao perder, por 0-2, na receção ao São Paulo, em jogo da 33.ª jornada.

Gabriel Sara, aos 24 minutos, e Luciano, aos 61, marcaram os golos.

A três jogos do fim, o Palmeiras mantém-se no terceiro lugar, com 58 pontos, menos cinco do que o Flamengo, segundo classificado, e mais um jogo disputado. Na liderança, encontra-se o Atlético Mineiro, com 71 pontos, cada vez mais perto de confirmar a conquista do título.