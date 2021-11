Nani não fecha porta a um regresso a Portugal

O internacional português Nani não fecha a porta a um possível regresso ao campeonato português. O extremo de 35 anos está no Orlando City, da MLS, desde 2019, mas termina contrato no final do ano.

"Não sei o que vai acontecer no meu futuro e não digo que não possa passar por um regresso à Europa ou Portugal. Mas a verdade é que atualmente estou bem aqui no Orlando City. Nos últimos anos, olhava de uma forma para o futuro e aconteceu sempre algo diferente do planeado. Estou numa fase da carreira em que a estabilidade e a felicidade acaba por ser o mais importante", disse, ao "Record".

Nani foi figura da seleção durante vários anos, com 112 internacionalizações e importante na conquista do Euro 2016.

A seleção portuguesa não se qualificou para o Mundial do Qatar de forma direta, mas Nani tem a certeza absoluta que Portugal vai passar no "play-off".

"Estou 100% confiante de que eles vão chegar ao Mundial. Já passámos por estas situações. Também participei num 'play-off' pela seleção, sabíamos que era difícil, mas costumávamos dizer que estávamos habituados a sofrer. Agora, estava confiante de que Portugal iria passar em 1º, pois vínhamos de bons resultados", termina.

Nani conta com passagens pelo Sporting, Manchester United, Fenerbahce, Valência, Lazio e Orlando City, onde cumpre a terceira época.