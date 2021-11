Eustáquio brilha na vitória do Canadá sobre o México

O Canadá surpreendeu ao vencer o México, por 2-1, em Edmonton e assumiu a liderança da qualificação da CONCACAF para o Mundial 2022, do Qatar.

Cyle Larin, avançado do Besiktas, foi a grande figura do jogo, ao bisar. O extremo de 26 anos marcou o primeiro aos 45+2 minutos, numa recarga, e fez o segundo aos 52. Stephen Eustáquio, médio do Paços de Ferreira, bateu um livre e Larin foi letal na área.

Jesús Corona, do FC Porto, começou no banco de suplentes, mas foi lançado na segunda parte e assistiu o golo do México, marcado por Herrera, outro antigo jogador dos dragões, aos 90 minutos.