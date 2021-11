Brasil quer castigo para Otamendi

O presidente interino da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, vai pedir o castigo do argentino Otamendi.

Em causa a cotovelada do defesa do Benfica ao ex-Sporting Raphinha durante o Argentina – Brasil, partida de qualificação para o Mundial do Qatar.

O dirigente da CBF fala em lance “cobarde” e sustenta que as imagens deixam clara a agressão do central argentino, que passou sem punição por parte de árbitro e VAR.

A equipa de arbitragem, chefiada pelo uruguaio Andrés Cunha, incluindo o VAR, foi suspensa por tempo indeterminado das provas continentais pela CONMEBOL, por “erro grave” na interpretação do lance.