Atlético Mineiro vence e está cada vez mais perto do título no Brasil

O Atlético Mineiro foi até casa do Athletico Paranaense vencer por 1-0 e está cada vez mais perto do título de campeão brasileiro.

O único golo da partida foi apontado em cima do intervalo, aos 45 minutos, por Federico Zaracho. No segundo tempo, o videoárbitro ainda anulou um golo a Hulk, ex-FC Porto, mas a vitória não escapou à equipa de Cuca.

Com este resultado, o Atlético Mineiro soma a quarta vitória seguida e sobe aos 71 pontos, mais 11 do que o Flamengo, que é segundo classificado com menos um jogo. Restam apenas seis jornadas para o fim do campeonato.

O Atlético Mineiro tem apenas um título de campeão em toda a sua história, conquistado em 1971.