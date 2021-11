Países Baixos no Mundial. Ucrânia e Turquia vão ao "play-off"

Os Países Baixos qualificaram-se diretamente para o Mundial 2022, esta terça-feira. Ucrânia e Turquia vão ao "play-off".

Grupo G

Um golo de Steven Bergwijn, aos 84 minutos da receção à Noruega, na última jornada do grupo G, e outro de Memphis Depay, aos 91, ajudaram os holandeses a garantir a última vaga automática para o Qatar.

Os noruegueses falham, assim, o acesso ao "play-off", onde estará, ao invés, a Turquia, que venceu na visita a Montenegro, por 1-2.

Grupo D

Quem também vai ao "play-off" é a Ucrânia, que, com Roman Yaremchuk, do Benfica, no onze, triunfou na Bósnia-Herzegovina, por 0-2.

A Finlândia, que perdeu na receção à já apurada França, por 0-2, com golos de Karim Benzema e Kylian Mbappé, fica fora do Mundial.

Grupo E

O País de Gales garantiu o estatuto de cabeça de série no sorteio dos "play-offs", ao segurar o segundo lugar do grupo E. Gareth Bale e companhia empataram, por 1-1, na receção à Bélgica.

Kevin De Bruyne adiantou os belgas, mas Kieffer Moore empatou e carimbou o bilhete dos galeses para o pote 1 do sorteio.

A República Checa venceu a Estónia, por 2-0, mas não passa do terceiro lugar. Os checos apuram-se via Liga das Nações e ficam no pote 2.

Confira os potes e possíveis adversários de Portugal no "play-off".