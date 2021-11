Nigéria e Argélia avançam para o "play-off" do Mundial. Cabo Verde fica para trás

Nigéria e Argélia garantiram, esta terça-feira, presença no "play-off" africano de apuramento para o Mundial 2022. Cabo Verde ficou para trás.

Só a vitória interessava aos tubarões azuis frente à Nigéria, no último jogo da fase de grupos. Contudo, os nigerianos seguraram um empate, por 1-1, e avançaram para a fase seguinte de qualificação para o Qatar.

A Nigéria garantiu a vitória no grupo C, com 13 pontos, e um lugar no "play-off". Cabo Verde ficou em segundo, com 11 - termina assim o sonho de marcar presença, pela primeira vez, na fase final do Mundial.

No grupo A, a Argélia também sorriu, ao empatar, por 2-2, com o Burkina Faso. A equipa argelina venceu o agrupamento, com 14 pontos.

Egito, de Carlos Queiroz, Nigéria, Argélia, Mali, Gana, Senegal, Marrocos e República Democrática do Congo são as oito seleções apuradas para o "play-off" do Mundial 2022. Falta preencher mais duas vagas.