Neymar lesiona-se e falha jogo com a Argentina

Neymar sofreu uma lesão e vai falhar o jogo da seleção brasileira frente à Argentina, esta noite.

O avançado do Paris Saint-Germain sofreu uma lesão muscular na coxa e não integrou a comitiva que fez a viagem até San Juan, onde decorre o jogo de qualificação para o Mundial.

"Após o treino realizado na Academia de Futebol do Palmeiras, o atleta Neymar Jr. queixou-se de dores na região do adutor da coxa esquerda e relatou sentir-se inseguro com a situação. Por não haver tempo útil para a realização de exames complementares, a comissão técnica optou por preservar o jogador que não viajará com a delegação da seleção brasileira", pode ler-se na nota.

Recorde-se que o Brasil já garantiu a qualificação direta para o Mundial do Qatar e disputa os últimos jogos para somar o máximo de pontos possíveis.

Neymar é a grande figura do futebol brasileiro e da seleção, com 70 golos marcados em 116 internacionalizações. É o segundo melhor marcador da qualificação sul-americana, com sete golos, apenas atrás de Marcelo Moreno, da Bolívia.

A Argentina é segunda classificada da qualificação para o Mundial, com 28 pontos, atrás do Brasil, com 34. O clássico entre as duas seleções joga-se esta noite, na Argentina, às 23h30.