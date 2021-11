Derby County volta a perder pontos na secretaria

O Derby County perdeu mais nove pontos no Championship, segunda divisão inglesa, novamente por ter cometido irregularidades financeiras.

O clube já tinha sido deduzido 12 pontos no início da temporada por ter entrado em falência. Com a atual dedução de nove pontos, o Derby cai para o último lugar, com três pontos negativos. No total, o clube já perdeu 21 pontos na secretaria.

O Derby County, treinado pela lenda inglesa Wayne Rooney, já somou 18 pontos desde o início da época, que colocaria o clube no 20º posto, fora da zona de descida.

Agora, o primeiro lugar de salvação está a 18 pontos de distância para do Derby, com apenas 17 jornadas disputadas.

Há ainda uma pena suspensa da dedução de mais três pontos, que será aplicada caso o clube não cumpra com os pressupostos financeiros a que é obrigado.