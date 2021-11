Barcelona perde diretor técnico a uma semana de receber o Benfica

O Barcelona anunciou a saída do diretor técnico, esta terça-feira, a uma semana da receção ao Benfica, a contar para a quinta jornada da Liga dos Campeões.

De acordo com o site oficial do Barcelona, foi o próprio Ramón Planes que pediu a rescisão do contrato, que terminava no final da presente temporada.

O Barcelona agradece a Ramón Planes pelo "compromisso, profissionalismo e contributo ao longo destes últimos anos, e deseja-lhe sorte e novos feitos para o futuro".

Planes deixa o cargo de diretor técnico oito dias depois da chegada de Xavi Hernández. O novo treinador do Barcelona sucedeu ao holandês Ronald Koeman.

O Barcelona-Benfica está marcado para a próxima terça-feira, às 20h00, em Camp Nou. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.