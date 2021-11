Jogadora assistida pela equipa médica adversária porque o Rayo não tem

Uma jogadora do Rayo Vallecano teve de ser assistida pelos médicos do adversário, no domingo, em jogo da I Liga espanhola, porque o seu clube não fornece equipa médica nem fisioterapeuta à equipa feminina.

Camila Sáez sofreu um duro golpe na cabeça durante o jogo com o Athletic Bilbau e tiveram de ser os médicos da equipa basca a socorrê-la. No banco, foram as companheiras a prestar-lhe assistência.

No final da partida, a jogadora chilena foi transportada para o hospital em viatura particular, acompanhada apenas por um amigo. Segundo o diário "Unión Rayo", esteve durante horas no hospital e não recebeu uma única chamada do clube a aferir sobre o seu estado de saúde.

A mesma publicação garante que Sáez se encontra bem, depois de ter tido de ser suturada na cabeça. No domingo à noite, foi levada para casa, mas terá de regressar ao hospital ainda esta segunda-feira. Desta vez, será acompanhada pela maioria das companheiras de equipa.