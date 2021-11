Dean Smith é o novo treinador do Norwich City, anunciou esta segunda-feira o clube inglês.

Acabado de sair do Aston Villa, em que foi sucedido por Steven Gerrard (que por sua vez deixou o Rangers, da Escócia), o técnico inglês, de 50 anos, assume o lugar que costumava ser do alemão Daniel Farke.

O Norwich City encontra-se no 20.º e último lugar da Premier League, com cinco pontos, menos cinco do que o Watford, primeira equipa acima da linha de água. Tem oito derrotas, dois empates e apenas uma vitória.