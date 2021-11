Campeã europeia Itália vai a "play-off" de apuramento para o Mundial do Qatar

A seleção italiana, campeã europeia em título no último verão, vai ter de discutir o "play-off" de acesso ao Mundial de 2022, no Qatar, tal como a Polónia, de Paulo Sousa.

A equipa orientada por Roberto Mancini partia em vantagem para garantir a qualificação, mas não foi além de um empate sem golos em casa da Irlanda do Norte. Com a vitória expressiva da Suíça, a Itália estava obrigada a vencer por 2-0, mas não conseguiu ir além de um nulo.

A Itália termina a qualificação com uma prestação aquém do esperado, com quatro vitórias e quatro empates: dois frente à Suíça, um com a Irlanda do Norte e outro com a Bulgária.

Ao mesmo tempo, a Suíça venceu tranquilamente a Bulgária por 4-0, com golos de Vargas, Okafor, Freuler e Itten, e qualificou-se em primeiro lugar.

O grupo I estava praticamente fechado, mas a Inglaterra garantiu a presença no Mundial com uma goleada expressiva por 10-0 em casa do São Marino, que terminou mais uma qualificação sem qualquer ponto somado.

A Polónia precisava de vencer a Hungria, esperar que a Inglaterra perdesse com o São Marino e equilibrar a diferença de golos. As contas eram muito rebuscadas para a seleção de Paulo Sousa, que nem conseguiu fazer a sua parte e perdeu, em casa, por 2-1.

No grupo F, tudo já estava decidido. A Escócia recebeu e bateu a Dinamarca por 2-0, no primeiro deslize dos dinamarqueses na qualificação, mas nada muda na classificação final: Dinamarca vai ao Qatar, Escócia vai disputar o apuramento.