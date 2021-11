Abidal e esposa suspeitos no caso da agressão a jogadora do PSG

O antigo jogador Éric Abidal e a esposa Hayet Abidal estão entre os novos suspeitos do caso da agressão a Kheira Hamraoui, jogador do Paris Saint-Germain.

Depois das autoridades terem ilibado a colega de equipa Aminta Diallo, que chegou a ser detida para interrogatório, surgem agora dois novos suspeitos, com o antigo internacional francês no meio da polémica.

A promotora Maryvonne Caillibotte confirmou que Abidal, antigo internacional francês, vai ser chamado para interrogatório. De acordo com as informações divulgadas pelo "Le Monde", Abidal e Hamraoui mantiveram uma relação amorosa durante dois anos e a atleta ligou a Abidal no dia seguinte às agressões.