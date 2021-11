Abel Ferreira perde ao fim de sete jogos e cai para terceiro

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, pode ter comprometido de vez o segundo lugar do Brasileirão, na madrugada desta segunda-feira, ao perder no terreno do Fluminense, por 2-1.

O Verdão, embalado por uma série de seis vitórias consecutivas, adiantou-se aos 28 minutos, por intermédio de Dudu. No entanto, um bis de Yago Felipe, aos 46 e 88 minutos, deu a volta ao marcador.

Nos descontos, houve, ainda, três expulsões: Dudu e Deyverson, do Palmeiras, aos 94 e 97 minutos, e Fred, do Fluminense, aos 97.

Com um jogo a mais do que os rivais, Palmeiras tomba para o terceiro lugar, com 58 pontos, menos dois pontos do que o Flamengo. O Atlético de Mineiro, com 10 pontos de vantagem, já tem uma mão no título.