Autogolo coloca Croácia no Qatar. Espanha também está qualificada

A Croácia, vice-campeã do mundo em 2018, assegurou a presença no Campeonato do Mundo de futebol de 2022, ao vencer o Grupo H de qualificação europeia, com mais um ponto do que Rússia.

A seleção croata relegou a formação russa para os “play-offs” ao vencer por 1-0, em Split, com um golo na própria baliza do russo Kudryashov, aos 81 minutos.

A Croácia soma cinco presenças em fases finais de Mundiais, tendo apenas falhado, desde 1998, a edição de 2010.

A finalista derrotada pela França em 2018 juntou-se ao anfitrião Qatar, ao sul-americano Brasil e às europeias Alemanha, Dinamarca, Bélgica e França, como já qualificadas para o Mundial, que vai ser disputado entre 21 de novembro e 18 de dezembro de 2022.

Já a Espanha derrotou a Suécia, por 1-0, e carimbou passaporte para o Qatar.

Campeã do mundo em 2010, na África do Sul, a Espanha conta 15 presenças em fases finais do Mundial, sem falhar nenhuma edição desde 1978. Em 2018, não foi além dos oitavos de final, fase em que foi eliminada pela Rússia, no desempate através de grandes penalidades.



Países já apurados

Qatar

Alemanha

França

Dinamarca

Bélgica

Brasil

Croácia

Espanha

[atualizado domingo, às 23h08]