Sílvia Domingos arbitra clássico da Liga feminina francesa

A árbitra portuguesa Sílvia Domingos vai dirigir o maior clássico da Liga feminina francesa, entre Olympique de Lyon e Paris Saint-Germain.

O duelo entre o anterior e o atual campeões franceses terá uma equipa de arbitragem quase toda lusa: Andreia Sousa e Cátia Tavares serão as assistentes e a francesa Savina Elbour será a quarta árbitra.

Lyon, anterior rei de França e sete vezes vencedor da Liga dos Campeões, e PSG, vigente campeão gaulês, lideram a Liga com 21 pontos, mais três do que o Bordéus. Jogam no domingo, às 21h00, no Estádio Groupama.