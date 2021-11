Presidente do Fenerbahçe dá voto de confiança a Vítor Pereira

O presidente do Fenerbahçe defende a continuidade de Vítor Pereira.

Em declarações à televisão do clube turco, Ali Koç lamentou que o treinador português tenha sido "colocado no alvo desde o primeiro dia".

"Como é estrangeiro e treinador do Fenerbahçe, a flexibilidade e o crédito são baixos. Ele não veio para aqui por dinheiro. Vocês não imaginam o dinheiro que ganhava na China [Shanghai SIPG]. O homem veio para cá para completar a história", sublinhou o presidente do Fenerbahçe, em alusão à primeira passagem do técnico pelos canários, em 2015/16.

Vítor Pereira só venceu um dos últimos seis jogos ao comando do Fenerbahçe e a imprensa turca começou a especular sobre a sua saída, com vários nomes apontados ao lugar. Contudo, Koç afasta esse cenário.

"Eu disse-lhe: 'Se eu contratar alguém novo, tu serás o primeiro a saber'. Não é do meu estilo contratar um treinador nas costas. Deve haver um plano B, mas não acho que seja necessário neste momento", frisou.

O presidente do Fenerbahçe acredita na vitória no próximo jogo do campeonato, frente ao Galatasaray, para pôr termo à crise de resultados.

"Deus me livre, mesmo com uma derrota no jogo com o Galatasaray, não acho que devam ser feitas grandes mudanças. Avaliámos o que poderia ser mais adequado para este plantel no que diz respeito ao sistema de jogo. O Fenerbahçe não está a fazer negócios nas costas do treinador."