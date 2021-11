Brasil está no Mundial 2022

O Brasil apurou-se para o Mundial 2022, na madrugada desta sexta-feira, com uma vitória sobre a Colômbia, em São Paulo, por 1-0.

Luis Díaz, do FC Porto, foi titular pela Colômbia. O único golo no estádio do Corinthians foi apontado por Lucas Paquetá, aos 72 minutos.

Com esta vitória, o Brasil, que lidera a qualificação sul-americana para o Qatar com 11 triunfos e um empate em 12 jogos, chegou aos 34 pontos, mais nove (e mais um jogo) do que o segundo, a Argentina.

A diferença para as últimas seleções em lugares de apuramento direto - o Chile (mais um jogo), que é quarto, e Colômbia (mais um jogo) e Uruguai, que estão abaixo mas em igualdade pontual - é de 18 pontos. Com seis jornadas por jogar, garante o apuramento matemático da canarinha.

O Brasil junta-se aos europeus Alemanha e Dinamarca na fase final.