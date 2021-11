Palmeiras de Abel Ferreira mete a sexta com goleada

O Palmeiras, treinado pelo português Abel Ferreira, alcançou a sexta vitória consecutiva, na madrugada desta quinta-feira, ao golear, em casa, o Atlético Goianense, por 4-0.

Num jogo com quatro goleadores diferentes, Raphael Veiga abriu o marcador aos 14 minutos e Rony ampliou aos 32. Já na segunda parte, Gustavo Scarpa fez o terceiro de grande penalidade. Ao cair do pano, Breno Lopes completou a goleada do Verdão.

Com esta vitória, o Palmeiras reforça o segundo lugar do Brasileirão, com 58 pontos. Ainda assim, está mais longe de ser campeão, dado que o Atlético Mineiro recebeu e bateu o Corinthians, por 3-0 (golos de Diego Costa, Keno e Hulk), e repôs a vantagem de 10 pontos na liderança.

O Palmeiras também não depende de si para conquistar o segundo lugar. Em terceiro, encontra-se o Flamengo, que tem menos quatro pontos do que a equipa de Abel Ferreira, mas também menos dois jogos. As duas equipas já não se defrontarão mais para o campeonato, no entanto, no dia 27 de novembro, vão disputar a final da Taça Libertadores.