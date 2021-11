Gerrard regressa à Premier League para treinar o Aston Villa

Steven Gerrard regressa à Premier League. O antigo internacional inglês foi apresentado, esta quinta-feira, como novo treinador do Aston Villa.

Gerrard deixou o Rangers, da Escócia, para suceder a Dean Smith, que não resistiu aos maus resultados. O Aston Villa está numa série de cinco derrotas consecutivas e encontra-se na 16.ª posição da Liga inglesa, com 10 pontos conquistados, apenas dois acima da zona de despromoção.

Lenda do Liverpool e da seleção inglesa, Steven Gerrard, de 41 anos, teve a sua primeira experiência como treinador principal no Rangers, onde estava desde 2018/19. Na temporada passada, levou os protestantes à conquista da Liga escocesa ao fim de 10 anos de domínio do Celtic.

Gerrard só representou dois clubes como jogador: Liverpool, onde foi formado e jogou 17 anos como profissional - para os registos, ficam 710 jogos e 186 golos e a braçadeira de capitão; e LA Galaxy, dos Estados Unidos, por dois anos, antes de pendurar as chuteiras. O antigo médio foi, ainda, 114 vezes internacional por Inglaterra e marcou 21 golos.

O Aston Villa foi a "vítima" preferida do seu novo treinador, de facto. "Stevie G" marcou 12 golos aos "villans", incluindo um "hat-trick".