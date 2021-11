Coreia do Sul de Paulo Bento vence e aproxima-se do Mundial

A seleção da Coreia do Sul, orientada por Paulo Bento, ficou mais perto de garantir o apuramento direto para o Mundial 2022, esta quinta-feira, ao derrotar os Emirados Árabes Unidos, por 1-0.

Hwang Hee-chan apontou, aos 36 minutos, de grande penalidade, o único golo da vitória coreana.

A Coreia do Sul reforça o segundo lugar do grupo A de qualificação, com 11 pontos, menos dois do que o líder Irão, que operou uma reviravolta nos descontos no terreno do Líbano, que ocupa a terceira posição. Os dois primeiros classificados apuram-se diretamente para o Qatar.