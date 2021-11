Liverpool terá novo diretor desportivo na próxima época

O Liverpool anunciou, em comunicado, que Michael Edwards vai deixar o cargo de diretor desportivo no final da temporada.

O dirigente de 42 anos estava no cargo desde 2016 e é parte fundamental do projeto dos "reds" que levou à conquista de uma Liga dos Campeões e de uma Premier League. De acordo com a nota do clube, Edwards quer "seguir um novo desafio profissional no fim do seu contrato".

O clube já escolheu o sucessor, que será Julian Ward, que é o braço direito de Michael Edwards.

Edwards chegou ao Liverpool em 2011, primeiro como chefe da equipa de análise, tendo subido no clube. Era o responsável pelas contratações e pela liderança desportiva do clube.