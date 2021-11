Jogadora do PSG detida por suspeita de mandatar agressão a colega

A média internacional francesa Aminata Diallo, do Paris Saint-Germain, foi detida por suspeita de ter contratado dois homens para agredirem uma companheira de clube e seleção, Kheira Hamraoui.

Foi o próprio PSG que confirmou, em comunicado, esta quarta-feira a detenção de Diallo, de 26 anos, "como parte de uma investigação aberta após uma agressão contra jogadores do clube" no dia 4 de novembro.

Na noite da passada quinta-feira, o PSG organizou um jantar entre jogadoras e equipa técnica. No final, Hamraoui, de 31 anos, seguia para o carro, na companhia de duas colegas, uma delas Diallo, quando, de acordo com o jornal francês "L'Équipe", apareceram dois homens encapuzados que a puxaram para fora do veículo e a agrediram com uma barra de ferro nas pernas, provocando vários ferimentos.

Os dois indivíduos fugiram e nunca foram identificados, esclarece a publicação. Hamraoui foi transportada logo de seguida para um hospital na capital francesa, onde teve de ser suturada nas pernas e nas mãos.

O portal francês "RMC Sport" adianta, também esta quarta-feira, que Diallo estava ao volante do carro quando o ataque aconteceu.

Causa pode ser "rivalidade interna"

Segundo o "L'Équipe", a Polícia Judiciária (SRPJ) francesa explora a possibilidade de a agressão se dever a "uma rivalidade interna" no PSG. Hamraoui chegou esta época ao campeão francês, proveniente das campeãs europeias do Barcelona, e as duas jogadoras ocupam a mesma posição no meio-campo e disputam a titularidade entre si.

No mesmo comunicado, o PSG "condena fortemente a violência cometida cometida" e garante que tomou "todas as medidas necessárias para garantir a saúde, bem-estar e segurança das suas jogadoras".

"O Paris Saint-Germain está a trabalhar com a SRPJ para esclarecer o sucedido. O clube está atento ao progresso da investigação e ponderará a ação a tomar", pode ler-se na nota oficial do PSG.

[notícia atualizada às 14h21]