Gerrard associado ao Aston Villa

Steven Gerrard é um dos nomes mais falados pela imprensa britânica para assumir o cargo de treinador no Aston Villa.

Dean Smith foi despedido, depois de resultados negativos, e o campeão escocês tem sido associado a um regresso à Premier League. O Rangers anunciou que não recebeu qualquer contacto formal.

Gerrard, de 41 anos, está desde 2018 no comando do Rangers, onde chegou à conquista do título na temporada passada. Apesar de ser muitas vezes associado como o sucessor de Klopp no Liverpool, Gerrard poderá estrear-se na Premier League ao serviço do Aston Villa.

O Villa está no 16º lugar da Premier League, apenas dois pontos a cima da linha de águas, com 10 somados.