Flamengo empata e fica mais longe da revalidação do título

O Flamengo empatou a duas bolas no terreno da Chapecoense, na noite de segunda-feira, e falhou a ultrapassagem ao Palmeiras, na segunda posição do campeonato. Por outro lado, o Atlético Mineiro fica, a oito jornada no final da época, mais perto da confirmar a conquista do título.

O Atlético tem 10 pontos de vantagem sobre o Palmeiras e 11 sobre o Flamengo, sendo que a equipa do Rio de Janeiro tem um jogo em atraso e, na melhor das hipóteses, pode encurtar a diferença para oito pontos.

O resultado do jogo com a Chapecoense, último classificado do Brasileirão, ficou definido na primeira parte. Matheuzinho e Michael marcaram para o Flamengo; Kaio Nunes vez os dois golos da Chapecoense, num jogo em que os cariocas contestaram o trabalho da equipa de arbitragem.