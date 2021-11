Xavi exigente na apresentação. "Barcelona não pode permitir-se empatar ou perder"

Xavi Hernández mostrou grande ambição, esta segunda-feira, na cerimónia de apresentação como novo treinador do Barcelona.

O antigo médio do clube catalão, de 41 anos, salientou, perante um estádio cheio, que "o Barcelona não pode permitir-se empatar nem perder".

"Somos o melhor clube do mundo e trabalharemos com muita exigência para ter êxito. Temos de ganhar cada jogo", declarou Xavi.

O antigo internacional espanhol garantiu que está "preparado" e que o seu ADN não mudou. Chega a Camp Nou com "a ideia de ser protagonista, de ter a bola, criar ocasiões" e desenvolver "um Barça intenso".

Familiaridade ajuda, mas haverá desgaste

O facto de ter sido companheiro de vários jogadores importantes do Barcelona - Busquets, Piqué, Jordi Alba e Ter Stegen - "é uma vantagem", admitiu Xavi. Contudo, o novo técnico "culé" reconheceu, também, que haverá muitos obstáculos e que não será fácil reencontrar o sucesso.

"O desgaste será tremendo, mas gosto de desafios. Estou preparado. (...) Havemos de recuperar muitas coisas. Conhecer o clube é uma vantagem. Conheço o que nos rodeia. Haverá momentos intensos, mas temos de estar unidos e remar todos na mesma direção. Temos de estar todos unidos para que o Barça volte a aspirar a conquistar títulos", frisou.

Xavi sabe que tem de "obter rendimento imediato" e que as expectativas são altas: "O objetivo é ajudar os adeptos a reerguer esta nave, desfrutar e ganhar. Espero devolver a ilusão e carinho dos adeptos com títulos."

Xavi Hernández despediu-se do Barcelona, enquanto jogador, em 2015. Rumou ao Qatar, para representar o Al Sadd, que passou a treinar quando pendurou as botas. Regressa, agora, ao clube da sua vida, para suceder ao holandês Ronald Koeman, com contrato válido até junho de 2024.

