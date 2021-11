Modeste marcou e celebrou com a boina do treinador

Anthony Modeste resgatou um ponto (2-2) para o Colónia frente ao União de Berlim, com um bis, mas foi a sua celebração no segundo golo, já no último suspiro da partida, que mais furor fez nas redes sociais.

Após restabelecer o empate, de cabeça, aos 86 minutos, o ponta de lança francês, de 33 anos, correu para a linha lateral e abraçou colegas e membros da equipa técnica, antes de roubar a boina que o treinador, Steffen Baumgart, costuma usar durante os jogos do Colónia.

Modeste colocou a boina na cabeça e começou a dançar em frente do treinador, que, porém, não parece ter gostado da brincadeira do avançado e mandou-o regressar ao terreno de jogo de forma bastante ríspida.

Modeste ainda teve tempo de devolver a boina à cabeça de Baumgart, um homem entroncado que, já de si, não tem cara de muitos amigos.

Este resultado deixa o Colónia na 11.ª posição da Bundesliga, com 14 pontos, menos três do que o União de Berlim, oitavo classificado.

Anthony Modeste já andou nas bocas da imprensa desportiva portuguesa. Em 2016, na primeira passagem pelo Colónia, o ponta de lança francês, agora com 33 anos, foi associado ao Sporting, após as saídas de Teo Gutiérrez e Hernán Barcos. Rumou, depois, ao Tianjin Quanjian, da China, antes de regressar ao clube alemão.

Veja a celebração de Modeste: