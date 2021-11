O Manchester United não planeia despedir Ole Gunnar Solskjaer, mesmo depois da derrota de com o City no dérbi de Manchester.

Segundo a Sky Sports, "não há qualquer indicação desde o clube" de que o treinador norueguês vá perder o lugar e espera-se que esteja ao comando da equipa frente ao Watford, após a paragem para as seleções.

A especulação em torno de Solskjaer tem abundado de cada vez que o Manchester United perde um jogo importante. Primeiro, foi uma goleada, em casa, frente ao Liverpool, por 0-5. No sábado, foi a derrota, por 2-0, também em casa, diante do Manchester City. Os deslizes com os dois maiores rivais deixaram o técnico norueguês em posição delicada.

Contudo, Solskjaer mantém-se e, conforme a referida fonte, não deverá sair tão cedo. A equipa de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Diogo Dalot está no sexto lugar da Premier League, com 17 pontos, a nove do líder, o Chelsea, e a seis de City e West Ham, que completam o "top-3".