Eddie Howe é o novo treinador do Newcastle United, conforme anunciou o clube do nordeste de Inglaterra, no site oficial, esta segunda-feira.

O técnico inglês, de 43 anos, estava sem clube, depois de ter deixado o Bournemouth em 2019/20. Em Newcastle upon Tyne, como sucessor de Steve Bruce, terá a missão de manter a equipa na Premier League.

Eddie Howe assinou contrato de duas temporadas e meia, até 2024.

No Bournemouth, que também representou como jogador, Eddie Howe subiu do quarto escalão inglês até à Premier League, onde segurou o clube durante cinco épocas, até ser despromovido e, assim, despedido.

O Newcastle foi comprado por um consórcio saudita que pretende levar o clube ao topo do futebol inglês. Steve Bruce ainda durou dois jogos, no entanto, acabou por não resistir ao início de temporada desastroso.

Um dos nomes mais falados para a sucessão foi o de Paulo Fonseca, no entanto, o treinador português, que deixou a Roma no verão, acabou por não ser o escolhido. Agora, os holofotes estarão sobre Eddie Howe.