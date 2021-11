Dentinho diz adeus ao Shakhtar Donetsk ao fim de 10 anos

O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, anunciou, esta segunda-feira, a saída do avançado brasileiro Dentinho, ao fim de 10 anos de ligação.

Dentinho, de 32 anos de idade, chegou ao Shakhtar em julho de 2011. Tem contrato até dezembro de 2021, que não será renovado.

O avançado despede-se de Donetsk com 29 golos em 197 jogos e 16 troféus: seis campeonatos, cinco Taças da Ucrânia e cinco Supertaças. Esta época, leva dois golos em sete jogos pelo líder da Liga ucraniana.

"Agradecemos a Dentinho pelo profissionalismo, esforço, vontade de ajudar sempre a equipa, as suas grandes exibições e os golos importantes. Desejamos-lhe boa sorte e grandes vitórias dentro e fora de campo", pode ler-se no comunicado do Shakhtar Donetsk.